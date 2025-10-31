Nell’ambito dei lavori di rifacimento del manto stradale nel comune di Faenza, da lunedì 3 novembre fino al termine dei lavori, in via Fabbrerie e via Pianetta (nei tratti evidenziati in rosso nella mappa in allegato) saranno istituiti il divieto di transito dalle 7 alle 18 e il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata. Compatibilmente allo stato dei lavori, verrà consentito e indicato ai residenti, frontisti e conducenti di mezzi di emergenza il percorso utile per raggiungere la propria destinazione. In caso di maltempo le date di esecuzione potrebbero subire variazioni, comunque comunicate.