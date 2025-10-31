Nell’ambito dei lavori di rifacimento del manto stradale nel comune di Faenza, da lunedì 3 novembre fino al termine dei lavori, in via Fabbrerie e via Pianetta (nei tratti evidenziati in rosso nella mappa in allegato) saranno istituiti il divieto di transito dalle 7 alle 18 e il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata. Compatibilmente allo stato dei lavori, verrà consentito e indicato ai residenti, frontisti e conducenti di mezzi di emergenza il percorso utile per raggiungere la propria destinazione. In caso di maltempo le date di esecuzione potrebbero subire variazioni, comunque comunicate.
Home Faenza Web Tv Cronaca Modifiche alla viabilità in via Fabbrerie e via Pianetta