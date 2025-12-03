Continuano i lavori per i nuovi asfalti nel comune di Faenza, sia in città che nel forese. Per quanto riguarda il primo stralcio dei lavori di asfaltatura che interesseranno il tratto di via Corbari compreso tra via Portisano e la rotatoria di via Bordini/Corbari (compresa), a partire da domani,giovedì 4 dicembre e fino al termine degli interventi, saranno introdotte alcune modifiche alla viabilità. Nello specifico, sarà istituito ildivieto di transito in via Corbari e nella relativa rotonda, nel tratto evidenziato in rosso sulla planimetria,dalle ore 9 alle 18. Inoltre, per l’intera giornata (0-24), sarà in vigore ildivieto di sosta con rimozione forzata lungo via Corbari, sempre nel tratto interessato dai lavori e indicato in rosso nella planimetria in allegato. Compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, personale dell’impresa esecutrice garantirà e indicherà ai residenti o frontisti il percorso alternativo più utile per raggiungere le proprie destinazioni. Sebbene sia stata prevista l’asfaltatura dell’intera via Corbari, la restante parte della strada verrà completata in un secondo momento, tenendo conto delle festività, di eventuali imprevisti e delle condizioni meteorologiche.