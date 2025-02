Per consentire alcuni lavori di trasporto, domani, sabato 1 marzo, dalle ore 8 alle 12, in via Conti, divieto di transito eccetto i mezzi di soccorso e quelli in uso a residenti o frontisti della strada. Sarà compito del personale della ditta esecutrice dei lavori garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.

Da mercoledì 5 a venerdì 7 marzo, e comunque fino al termine dei lavori, invece, nella fascia oraria 7-19, per lavori di rifacimento del manto stradale, sarà in vigore in via Tamburini, nel Borgo, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata. Compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, il personale addetto fornirà indicazioni ai residenti e ai conducenti dei mezzi di soccorso sui percorsi alternativi per raggiungere le proprie destinazioni.