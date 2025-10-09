Per ultimare gli interventi di via Cimatti e consentire il ripristino della sede stradale, si rende necessario prorogare di una settimana la modifica della viabilità. Pertanto, sabato 11 ottobre e da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre, nella fascia oraria 8.30 – 19 (c omunque fino a fine lavori) , sarà istituita la seguente modifica alla viabilità: divieto di transito in via Cimatti nel tratto compreso tra via Santa Lucia e il ponte della circonvallazione)

Le modifiche alla viabilità verranno indicate, in prossimità del tratto oggetto di intervento, mediante segnaletica temporanea di cantiere. Non si escludono ulteriori modifiche, comunque segnalate se necessarie, per le attività di cantiere.