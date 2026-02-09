Per lavori in un’abitazione privata di via Carboni 35, sono state disposte una serie di modifiche temporanee alla viabilità per la giornata di mercoledì 11 febbraio. Dalle ore 7 alle ore 13, o comunque fino al completamento dell’intervento, la strada sarà soggetta a divieto di transito con relativa chiusura all’altezza del civico interessato.

Per garantire la mobilità locale, verrà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto che conduce al cantiere, permettendo il passaggio ai residenti, ai mezzi di soccorso e di emergenza, nonché ai veicoli con destinazione interna. Contestualmente, per facilitare le manovre dei mezzi d’opera, sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Carboni nel tratto compreso tra l’intersezione con via Lapi e il civico 35, con l’unica eccezione rappresentata dai mezzi impiegati all’interno del cantiere stesso.