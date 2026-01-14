Il Comune di Faenza informa che, al fine di consentire il regolare svolgimento di alcuni lavori edili i un immobile situato in via Caffarelli, la viabilità ordinaria subirà temporanee modifiche nella giornata di venerdì 16 gennaio 2026. Nello specifico, a partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 13.00 (o comunque fino al completamento delle operazioni previste), sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Il provvedimento interesserà esclusivamente gli stalli di sosta posizionati nella zona centrale del parcheggio, proprio di fronte al civico 14. L’area sarà riservata unicamente allo stazionamento e alla movimentazione dei mezzi impiegati all’interno del cantiere.