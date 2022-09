Lunedì 12 settembre, dalle 7.30 alle 19, per lo svolgimento di alcuni lavori, viene istituito un divieto di sosta con rimozione e divieto di transito per tutti i veicoli in via Borgo San Rocco, in corrispondenza del civico 148. Sarà comunque possibile raggiungere le abitazioni dei numeri seguenti circolando e immettendosi da via Giovanni Paolo II.

Per ultimare inoltre l’intervento in atto in questi giorni, è prorogata fino a lunedì 12 settembre la modifica alla viabilità in via Tamburini tra il civico 3 e l’intersezione con via F.lli Rosselli con la contestuale istituzione del senso unico di marcia con direzione Firenze – Ravenna. Per chi transita in via F.lli Rosselli non sarà possibile svoltare in via Tamburini.