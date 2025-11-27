Per un intervento di scavo necessario all’installazione di una valvola Clapet presso l’immobile di via Borgo d’oro al civico numero 1, saranno introdotte temporanee modifiche alla viabilità dalla mezzanotte di domenica 30 novembre alla mezzanotte di giovedì 4 dicembre. In via Borgo D’Oro, all’altezza del civico 1, sarà istituito il divieto di transito con conseguente chiusura della strada. Per il tratto precedente l’area di cantiere, sarà istituito il doppio senso di circolazione al fine di permettere l’accesso esclusivo e limitato ai residenti, ai mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori, ai mezzi di emergenza e soccorso, e ai veicoli con destinazione interna al tratto. Contestualmente, sempre in via Borgo D’Oro, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, su entrambi i lati della carreggiata, nel tratto compreso dal civico 1 fino all’intersezione con via Viarani. Tale divieto non si applica ai soli mezzi operativi del cantiere.

Per lavori di movimentazione terra, propedeutici all’intervento di regimazione idraulica ‘Area Cimatti’, da lunedì 1 dicembre fino al termine dei lavori, la traversa di via San Martino “Segue numerazione dal civico 21 al 31”, sarà chiusa al transito. L’accesso ai suddetti civici sarà garantito ai soli residenti e frontisti attraverso la viabilità alternativa recentemente creata da via Cimatti; in prossimità di via Cimatti sarà posizionata la segnaletica per indicare la strada da percorrere.