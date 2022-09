In occasione della manifestazione ‘Il Post-Talk’ in programma a Faenza i giorni 23 e 24 settembre, dalle 14 di giovedì 22 alle 6 di domenica 25 settembre, in tutta l’area del parcheggio del complesso degli ex Salesiani sarà vietata la sosta con rimozione forzata per i veicoli eccetto per quelli di soccorso, di emergenza e al servizio dell’evento. Inoltre, dalle 8 di venerdì 23 settembre alle 21 di sabato 24, in via Bondiolo, nei due box di sosta adiacenti all’accesso del civico 1 (portone di accesso verso il complesso dei Salesiani) divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.