Per lavori di trasloco presso un immobile sito in via Bertolazzi, nella giornata di mercoledì 14 gennaio 2026, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, o comunque fino al termine delle operazioni, saranno introdotte modifiche alla viabilità ordinaria. In particolare, in via Bertolazzi sarà istituito il divieto di transito all’altezza dell’intersezione con corso Mazzini, con conseguente chiusura della strada. Sarà inoltre istituito il doppio senso di circolazione fino al cantiere, consentito esclusivamente ai residenti, ai mezzi impegnati nei lavori, ai veicoli di emergenza e soccorso e a quelli con destinazione interna. Sempre in via Bertolazzi, sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Mazzini e il civico n. 3 compreso.