Per lo svolgimento delle solennità del Corpus Domini, in programma a Faenza i giorni 16, 18 e 19 giugno, sono state decise alcune modifiche alle viabilità. Giovedì 16 giugno, dalle 21 alle 23, sospensione temporanea della circolazione con divieto di transito per tutti i veicoli tranne per quelli a servizio della manifestazione, durante il transito della processione religiosa nelle seguenti strade: via degli Insorti, via Vittorio Veneto, via Volpaccino, via Paradiso, via Cenni, via Donati, via Conte di Vitry, via Giovanni da Oriolo, rotonda Francesco Lama, viale Stradone; dalle 18 di sabato 18 alle 13 di domenica 19 giugno, a Granarolo Faentina, in piazza Manfredi, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.