Per assicurare lo svolgimento in sicurezza della Faenza Half Marathon, prevista per domenica 26 gennaio, dalle ore 9:20 alle 12:30 saranno apportate modifiche temporanee alla viabilità. Durante questa fascia oraria, la circolazione sarà sospesa lungo il percorso di gara (consultabile nell’allegato). Il divieto di transito, gestito dal personale addetto, sarà applicato esclusivamente durante il passaggio effettivo dei corridori nelle aree interessate.

Le vie e le intersezioni compresi nel percorso di gara sono i seguenti:

piazza del Popolo, corso Saffi, ponte delle Grazie, corso Europa, via Forlivese (tra via della Malta e via Carchidio), via della Malta, via Cesarolo, via Fornarina, via Testi, via Corbara, via Lesi, via Argine Lamone Levante, rotonda 25 Aprile, viale delle Ceramiche (tratto tra rotonda 25 Aprile e semaforo con via Lama), via Lama, via Fratelli Bandiera, via Chiarini, via Della Valle, via Caldesi, via Roma, via Salvolini, via Oriani (tratto tra via Salvolini e viale Baccarini), via Laghi, via Medaglie d’Oro (tratto tra via Laghi e via Malpighi), via Malpighi (tratto tra via Medaglie d’Oro e viale Risorgimento), viale Risorgimento (tratto tra via Malpighi e via Sella), via Sella, via Cittadini, via dell’Artigianato, via Leonardo Da Vinci (tratto tra viale Risorgimento e via Volta), via Volta (tratto tra via L da Vinci e via Emilia Ponente), via Emilia Ponente (tratto tra via Volta e rotonda 1° Maggio), rotonda 1° Maggio, via Graziola, piazzale Tambini, via Sant’Orsola, via Canavera, via Celle (tratto tra via Canavera e via Ospitalacci), via Ospitalacci, rotonda 100 Km del Passatore, via Firenze, viale Marconi, piazza Fratti, viale Stradone, rotonda Francesco Lama, via degli Insorti, viale Vittorio Veneto, via Carducci, via Oberdan, corso Mazzini, via Pistocchi e via Severoli.

Quando possibile e valutato idoneo il transito dei concorrenti verrà indirizzato sui percorsi ciclo-pedonali.