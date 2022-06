In occasione del Torneo alfieri bandieranti 2022, in programma nel mese di giugno, per permetterne lo svolgimento, è stata emessa una ordinanza che contiene le modifiche alla viabilità ordinaria.

Domenica 5, dalle 15 alle 24, sabato 18, dalle 19 alle 24 e domenica 19, dalle 19 alle 24: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati al servizio della manifestazione, in otto box di sosta in piazza Martiri della Libertà in corrispondenza dei civici 39 – 41; divieto di transito per tutti i veicoli in via Severoli nel tratto compreso tra l’intersezione con via Nazario Sauro e l’intersezione con piazza della Legna; per i veicoli che circolano in via Severoli, obbligo di svolta a destra in via Nazario Sauro; divieto di transito per i veicoli in piazza della Legna, eccetto mezzi al servizio della manifestazione.

Dalle 14.30 sabato 18 alle 2 di lunedì 20 giugno, divieto di transito per tutti i veicoli in piazza del Popolo eccetto mezzi in servizio per la manifestazione.

In occasione del Torneo alfieri bandieranti 2022, in programma nel mese di giugno, per permetterne lo svolgimento, è stata emessa una ordinanza che contiene le modifiche alla viabilità ordinaria.

Domenica 5, dalle 15 alle 24, sabato 18, dalle 19 alle 24 e domenica 19, dalle 19 alle 24: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati al servizio della manifestazione, in otto box di sosta in piazza Martiri della Libertà in corrispondenza dei civici 39 – 41; divieto di transito per tutti i veicoli in via Severoli nel tratto compreso tra l’intersezione con via Nazario Sauro e l’intersezione con piazza della Legna; per i veicoli che circolano in via Severoli, obbligo di svolta a destra in via Nazario Sauro; divieto di transito per i veicoli in piazza della Legna, eccetto mezzi al servizio della manifestazione.

Dalle 14.30 sabato 18 alle 2 di lunedì 20 giugno, divieto di transito per tutti i veicoli in piazza del Popolo eccetto mezzi in servizio per la manifestazione.