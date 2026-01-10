Modifiche alla viabilità in Corso Baccarini

Per consentire lavori di getto calcestruzzo al civico 5, mercoledì 14 gennaio dalle 8.30 alle 14.30 (e fino a fine lavori) Corso Baccarini sarà chiuso al transito nel tratto tra via XX Settembre e Corso Mazzini. Sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. Nel tratto non occupato dal cantiere è istituito il doppio senso di circolazione esclusivamente per residenti, mezzi di soccorso e aventi diritto. Si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica temporanea.

Modifiche alla viabilità in via XX Settembre

Per consentire i lavori di ristrutturazione presso la sede della Banca BCC, dalla mezzanotte del 12 gennaio fino al 20 marzo 2026 (o comunque fino al termine dell’intervento) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via XX Settembre, nel tratto compreso tra l’intersezione con Vicolo Diavoletto e il civico 4. La sosta sarà consentita esclusivamente ai mezzi autorizzati di cantiere.