Per lavori di manutenzione stradale sono previste le seguenti modifiche alla viabilità nel comune di Faenza:

dalle ore 9 alle 12 del di lunedì 20 gennaio, nel tratto di via Lama tra l’intersezione semaforica con viale delle Ceramiche e con via Borgotto, senso unico di marcia con direzione Bologna – Forlì (da viale Ceramiche in direzione via F.lli Bandiera);

all’intersezione tra via Chiarini e via Lama obbligo di svolta a sinistra per i veicoli circolanti in via Chiarini (eccetto residenti di via Lama).

Per consentire l’attività di scarico materiale, sono previste modifiche alla viabilità nel tratto di via XX Settembre compreso tra l’intersezione con via San Filippo Neri e quella con corso Baccarini.

Nel dettaglio:

dalle ore 10 alle 13, sarà in vigore il divieto di transito. Sarà garantito l’accesso ai residenti e frontisti del tratto interessato, nonché a quelli di via Spada e via Borsieri, dove verrà istituito il doppio senso di circolazione.

Per tutti gli altri veicoli sarà attivo un percorso alternativo tramite via San Filippo Neri e corso Mazzini, con sospensione temporanea della Zona a Traffico Limitato (ZTL).

La ditta esecutrice dei lavori provvederà a collocare tutta la segnaletica necessaria, inclusa la cartellonistica informativa presso le intersezioni limitrofe e interessate dalle modifiche. Sarà inoltre garantito l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali presenti lungo i tratti soggetti a intervento.

In occasione, infine, di lavori di trasloco, sono previste modifiche alla viabilità nel tratto di via San Nevolone compreso tra l’intersezione con via Ugolino D’Azzo Ubaldini e l’intersezione con via XX Settembre. Le modifiche saranno in vigore martedì 21 gennaio, dalle ore 14.30 alle 16.30, e prevedono il divieto di transito per tutti i veicoli e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli lungo il tratto interessato.

Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori garantire la collocazione della segnaletica necessaria, compresa la cartellonistica informativa anche nelle intersezioni limitrofe interessate dalle modifiche alla viabilità, le indicazioni di percorsi alternativi, l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.