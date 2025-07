In attesa dell’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale in piazza Cesare Battisti e nell’area della nuova stazione delle corriere (ex scalo merci), da martedì 29 luglio a lunedì 25 agosto, viene ripristinata la circolazione ordinaria, se pur con alcune modifiche alla viabilità.

Nello specifico, sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata (compresi taxi e i bus sostitutivi di Trenitalia) in tutta piazza Cesare Battisti. Nel tratto di viale Baccarini, dall’incrocio di via Laghi-Oriani fino al piazzale della stazione ferroviaria, verrà ripristinata la circolazione a doppio senso di marcia. Istituzione del divieto di transito lungo la nuova viabilità che collega piazza Cesare Battisti e via Scalo Merci; da divieto ne sono esenti residenti e frontisti che possono accedere alla via di collegamento esclusivamente da via Scalo merci e non da piazza Cesare Battisti. Il parcheggio nell’area dell’ex scalo merci potrà essere raggiunto da via Laghi-via Scalo Merci. Inoltre, divieto di accesso nella controstrada di viale Baccarini lato Bologna, con direzione di marcia piazzale ex scalo merci-via Laghi, tranne per i veicoli in uso ai residenti e frontisti. Ancora, divieto di sosta con rimozione forzata negli ultimi 20 metri di viale Baccarini in adiacenza a piazza Cesare Battisti, sul lato Rimini, per l’istituzione temporanea della sosta dei velocipedi e dei taxi. Infine, negli ultimi 40 metri di viale Baccarini in adiacenza a piazza Cesare Battisti, sul lato Bologna, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per l’istituzione temporanea della sosta dei velocipedi e del trasporto pubblico locale/bus sostitutivi RFI.