Per lavori alla rete idraulica e fognaria, dalle ore 7 di lunedì 12 alle ore 18 di venerdì 16 maggio,all’incrocio del Ponte delle Grazie, lato centro storico, sono previste (solo per i veicoli motorizzati) le seguenti modifiche alla viabilità. 4

Per i veicoli che provengono dal Borgo e procedono lungo il Ponte delle Grazie, obbligo di svolta a destra in via Ponte Romano; per i veicoli che provengono da via Mura Mittarelli, obbligo di proseguire verso via Mura Diamante Torelli o di svoltare a destra in corso Saffi (eccetto nella giornata di lunedì 12 maggio quando sarà consentito proseguire anche verso via Renaccio); per i veicoli che circolano in corso Saffi (dal centro verso il Borgo) obbligo di svolta a destra in via Mura Diamante Torelli (eccetto nella giornata di lunedì 12 maggio in cui sarà consentito svoltare anche in via Renaccio). Infine, per i veicoli che circolano in via Renaccio (dal Ponte Rosso verso Ponte delle Grazie) obbligo di proseguire dritto in via Ponte Romano. Inoltre, per consentire il ripristino del manto stradale dopo l’intervento, in una delle due giornate (giovedì 15 o venerdì 16 maggio, che verrà indicata dalla ditta esecutrice dei lavori in base allo stato dell’intervento) per la durata di cinque ore verrà istituito anche un divieto di transito per i veicoli a motore lungo Ponte delle Grazie. Compito della ditta esecutrice dei lavori anche quello di indicare i percorsi alternativi.