In occasione della gara ciclistica 1° Memorial Liverani, prevista per domenica 19 ottobre, è stata emessa un’ordinanza per la sospensione temporanea della circolazione. Il divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni sarà in vigore dalle ore 9.00 fino a cessate esigenze. La chiusura sarà attiva solo per il tempo strettamente necessario al passaggio della carovana di gara (compresa tra la vettura di inizio e quella di fine gara), per un tempo comunque non superiore a 10 minuti per ogni passaggio di ogni giro del circuito. Nel territorio del Comune di Faenza, le strade interessate dalla sospensione sono: il tratto di via Reda compreso tra le due intersezioni con via Saldino, e in un tratto di via Saldino. Si raccomanda di prestare la massima attenzione alla segnaletica e alle indicazioni del personale di servizio e delle Forze dell’Ordine lungo il percorso di gara.