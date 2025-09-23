In via Convertite, dalle ore 6.00 alle ore 19 di venerdì 26 settembre (o fino al termine dei lavori), saranno in vigore le seguenti modifiche: divieto di transito all’altezza del civico 12. La strada sarà chiusa al traffico, ma sarà istituito il doppio senso di circolazione per i residenti, i mezzi di cantiere, i mezzi di emergenza e soccorso, e i veicoli con destinazione interna; divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada, dall’incrocio con Via Convertite fino al civico 12. Il divieto si estende anche al parcheggio interno sterrato situato a lato della ditta Caviro.

In via XX Settembre e via Micheline, dalla mezzanotte di domenica 28 settembre fino alla mezzanotte del 6 dicembre 2025, saranno applicate le seguenti variazioni: divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sinistro di via XX Settembre, dal civico 15 fino all’incrocio con Via Micheline. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato destro di Via XX Settembre, dall’incrocio con via Santo Stefano per un tratto di 10 metri, fino al civico 10. Lo stallo riservato ai disabili sarà temporaneamente spostato dal civico 15 al civico 17 per tutta la durata dei lavori. In aggiunta, dalle ore 8 alle ore 14 del 29 settembre (o fino al termine dei lavori), ci sarà un divieto di transito su via Micheline all’altezza del civico 37. Anche in questo caso, verrà istituito il doppio senso di circolazione per i residenti, i mezzi di cantiere, i mezzi di emergenza e soccorso e i veicoli con destinazione interna.