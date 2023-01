Per lavori sulla conduttura del gas sono previste le seguenti modifiche alla viabilità nel comune di Faenza:

• dalle ore 7.30 del giorno 2 febbraio 2023 alle ore 19.00 del giorno 3 febbraio 2023: all’intersezione via Galli/via F.lli Rosselli divieto di accesso per i veicoli diretti su via Galli e provenienti da via F.lli Rosselli (direzione Firenze – Ravenna);

• dal giorno 6 febbraio 2023 al giorno 24 febbraio 2023, eccetto le giornate di sabato e domenica, nel tratto di via F.lli Rosselli compreso tra l‘intersezione con via Cova e l’intersezione con via Galli: senso unico alternato regolato da impianto semaforico.