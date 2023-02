Prosegue la riqualificazione del viale dei Mille.

I lavori sono iniziati a metà gennaio con l’abbattimento dei platani esistenti, giunti a fine ciclo vitale, che saranno sostituiti con nuovi platani di varietà immune al “cancro colorato”.

E’ stato poi necessario sospendere i lavori per la rimozione e lo smaltimento dei materiali della fognatura esistente e i relativi allacci, in quanto le condutture erano state realizzate in cemento/amianto.

I lavori sono ripartiti questa settimana e per completarli prima della stagione estiva bisogna operare in assenza di traffico veicolare.

Pertanto dalla prossima settimana il tratto di Viale dei Mille tra via Trieste e via Circonvallazione Sacchetti sarà chiuso alla circolazione stradale nei giorni feriali e aperto dal venerdì sera al lunedì mattina.

I percorsi alternativi saranno segnalati con specifici cartelli.

Saranno garantiti gli accessi ai residenti.