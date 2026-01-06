​A seguito dei fenomeni atmosferici registrati in data odierna, sono in corso le attività di pulizia e messa in sicurezza delle strade. Gli interventi di rimozione di rami e alberi sulla carreggiata, piste ciclabili e parcheggi continueranno anche domattina quando, inoltre, verranno effettuati anche verifiche sulle piante lungo le strade e luoghi pubblici. Tali operazioni devono essere effettuate in condizioni di piena visibilità diurna prima di procedere alla riapertura dei tratti interessati.

Cosi, ​per consentire lo svolgimento di tali verifiche, restano in vigore modifiche alla viabilità che prevedono la chiusura di via Lapi tra via Ballardini e via Mazzanti, di via Medaglie d’Oro tra via Oberdan e via Dal Pozzo e di via Fratelli Rosselli tra via Cesarolo e la Rotonda XXV Aprile. Risultano inoltre chiuse via Paradiso tra via Conte di Vitry e via Kennedy e via Insorti tra via Vittorio Veneto e la Rotonda Francesco Lama. In viale Tolosano vige il senso unico in direzione Imola-Forlì nel tratto tra Corso Mazzini e via Cantinelli, mentre il tratto tra via Cantinelli e via Mameli resta chiuso al traffico.

​Le modifiche sono indicate sul posto dalla segnaletica temporanea. Si invita la cittadinanza a considerare queste chiusure per programmare i percorsi di domani verso i luoghi di lavoro, i centri diurni e le scuole. La normale circolazione sarà ripristinata al termine delle verifiche effettuate a tutela della sicurezza pubblica.