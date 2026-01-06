A seguito dei fenomeni atmosferici registrati in data odierna, sono in corso le attività di pulizia e messa in sicurezza delle strade. Gli interventi di rimozione di rami e alberi sulla carreggiata, piste ciclabili e parcheggi continueranno anche domattina quando, inoltre, verranno effettuati anche verifiche sulle piante lungo le strade e luoghi pubblici. Tali operazioni devono essere effettuate in condizioni di piena visibilità diurna prima di procedere alla riapertura dei tratti interessati.
Cosi, per consentire lo svolgimento di tali verifiche, restano in vigore modifiche alla viabilità che prevedono la chiusura di via Lapi tra via Ballardini e via Mazzanti, di via Medaglie d’Oro tra via Oberdan e via Dal Pozzo e di via Fratelli Rosselli tra via Cesarolo e la Rotonda XXV Aprile. Risultano inoltre chiuse via Paradiso tra via Conte di Vitry e via Kennedy e via Insorti tra via Vittorio Veneto e la Rotonda Francesco Lama. In viale Tolosano vige il senso unico in direzione Imola-Forlì nel tratto tra Corso Mazzini e via Cantinelli, mentre il tratto tra via Cantinelli e via Mameli resta chiuso al traffico.
Le modifiche sono indicate sul posto dalla segnaletica temporanea. Si invita la cittadinanza a considerare queste chiusure per programmare i percorsi di domani verso i luoghi di lavoro, i centri diurni e le scuole. La normale circolazione sarà ripristinata al termine delle verifiche effettuate a tutela della sicurezza pubblica.
Modifiche alla viabilità a causa della caduta di rami e alberi. In corso la pulizia delle strade dalla neve
