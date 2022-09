Per consentire la sosta degli autobus sostitutivi di Trenitalia a causa dell’interruzione della linea ferroviaria Faenza-Borgo San Lorenzo, dovuta a lavori di RFI, venerdì 9 e sabato 10 settembre, in viale Baccarini, lato Forlì della carreggiata a doppio senso di circolazione, nel tratto compreso tra piazzale Cesare Battisti (piazzale della stazione ferroviaria) e via Oriani, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli tranne gli autobus in servizio di linea sostitutiva.