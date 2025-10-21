L’Unione Romagna Faentina ha aggiornato il servizio di Allerta gratuito denominato “Alert System” per tutti i Comuni ad essa aderenti (Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Riolo Terme, Casola Valsenio, Solarolo) che consente di essere avvisati di un evento di rilevante criticità e/o di protezione civile e per diffondere informazioni urgenti relative a misure di sicurezza pubblica.

I numeri dell’Unione Romagna Faentina e dei Comuni dell’Unione, da salvare per non incorrere nel rischio che siano segnalati dal telefono come spam, dai quali perverranno gli avvisi di allerta, sono i seguenti:

Unione della Romagna Faentina 0546 3823701

Comune di Faenza 0546 3823705

Comune di Brisighella 0546 3823702

Comune di Castel Bolognese 0546 3823704

Comune di Solarolo 0546 3823707

Comune di Riolo Terme 0546 3823706

Comune di Casola Valsenio 0546 3823703

Come funziona il servizio Alert System

Il cittadino riceverà una chiamata vocale di allerta dal numero telefonico del Comune al quale ci si è registrati. In caso di eventi che interessano tutto il territorio dell’Unione della Romagna Faentina, la chiamata potrà arrivare direttamente dal numero 0546 3823701. Pertanto si invita a salvare in rubrica sia il numero del Comune scelto in fase di registrazione, sia il numero indicato per l’Unione.

I numeri sopra indicati sono dotati di risponditore automatico, perciò, se si è persa la chiamata o non ci si ricorda il messaggio, richiamando il numero dal quale avete ricevuto la telefonata, si può riascoltare l’ultima comunicazione.

Il servizio è gratuito.

Come registrarsi

Compilando il form di iscrizione al seguente link: https://registrazione.alertsystem.it/unioneromagnafaentina/

Una volta effettuata l’iscrizione, completa di indirizzo e comune di residenza, si riceverà una chiamata di verifica dal numero 06 8882 22888, per confermare la correttezza del numero telefonico inserito dal cittadino.

È inoltre possibile scaricare l’app per smartphone “Alert System Plus”, disponibile su Apple Store e Play Store. Una volta installata l’APP è sufficiente inserire il nome di uno dei Comuni dell’Unione (es. Comune di Faenza) per ricevere gli avvisi di allerta relativi al Comune di interesse. E’ possibile registrarsi anche per più Comuni.

Le indicazioni su come attivare Alert System sono presenti nelle pagine dedicate dei siti e sulle pagine Facebook ufficiali dell’Unione Romagna Faentina e di tutti i Comuni (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo).

Per chi lo volesse, è possibile anche registrarsi direttamente al Portale dell’Allertamento regionale all’indirizzo Home – Allerta Emilia-Romagna tramite canali Twitter e Telegram oppure unirsi al canale Telegram dell’Unione Romagna Faentina su cui vengono pubblicate le allerte in tempo reale.

Dismissione dell’APP dell’Unione della Romagna Faentina

Gli utenti che erano iscritti all’APP dell’Unione della Romagna Faentina, che è stata dismessa, riceveranno nei prossimi giorni un messaggio di testo (sms) proveniente da Alert System con l’invito a registrarsi al sito internet www.alertsystem.it, nel caso non si sia già provveduto.

Sul sito web “Alertsystem.it” si potrà inserire il nome dell’Unione della Romagna Faentina o di uno dei Comuni dell’Unione (es. Comune di Faenza) si verrà comunque reindirizzati alla pagina “Alertsystem.it/Unione Romagna Faentina”