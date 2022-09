In occasione del Mei, per un evento organizzato da un’attività commerciale, dalle 17 alle 24 di sabato 1 ottobre in corso Baccarini sarà vietata la sosta, con rimozione forzata dei mezzi, su entrambi i lati i lati da via XX Settembre a corso Mazzini. Nello stesso tratto del corso, dalle 19 alle 24 di sabato 1 ottobre inoltre: divieto di transito di tutti i veicoli con chiusura della strada da via XX Settembre a via Cavour tranne per i mezzi di emergenza e soccorso.