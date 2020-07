Da lunedì 3 agosto a sabato 8 agosto 2020, per la corretta realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria del tappeto stradale, verrà modificata la viabilità in via Emilia Ponente, nel tratto dalla Rotonda Strada dei Vini e dei Sapori a via Volta.

Durante le ore diurne verrà garantito il transito dei mezzi diretti in centro città, provenendo dalla circonvallazione.

Il traffico in uscita dalla città verrà deviato su via Volta, Via Galvani, Via Boaria.

La chiusura completa del tratto stradale in questione è prevista solo nelle ore notturne di mercoledì 5 e giovedì 6 agosto.

Il centro commerciale “Le Cicogne” e l’”Intesa” saranno raggiungibili da via da Vinci e via Galilei.

In prossimità della zona dell’intervento verrà posizionata la segnaletica temporanea di modifica alla viabilità.

In caso di maltempo la durata dei lavori potrebbe essere modificata.