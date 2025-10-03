La Pinacoteca Comunale di Faenza propone per venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 17, la visita guidata tematica “Moda e stoffe nelle opere della Pinacoteca”, condotta da Roberta Bartoli. L’iniziativa si inserisce nel programma delle attività culturali promosse dal museo per valorizzare il patrimonio artistico della Pinacoteca di Faenza attraverso percorsi di approfondimento dedicati a temi specifici.

Il percorso guiderà i partecipanti all’osservazione delle opere con particolare attenzione ai dettagli tessili e agli elementi sartoriali raffigurati nei dipinti. Stoffe, panneggi e abiti diventeranno strumenti di lettura utili a comprendere meglio non solo le tecniche artistiche, ma anche i contesti storici e simbolici che hanno dato forma alle opere. L’incontro intende offrire una chiave di interpretazione che intreccia arte e storia della moda, proponendo una riflessione sul rapporto tra pittura, tessuto e società.