Mobilità elettrica: a Ravenna una mattinata dedicata alle sfide e alle opportunità per il territorio | VIDEO

La mobilità elettrica, sfide e opportunità per il territorio. Terzo Green Mobility Day organizzato da Cna in provincia di Ravenna. Dopo gli appuntamenti di Faenza e Lugo,la nuova mattinata legata alla mobilità sostenibile si è tenuta a Ravenna in una giornata organizzata con il contributo della Camera di Commercio e con la collaborazione di Unicredit. In Piazza Kennedy un’esposizione di veicoli elettrici (a cura di F.G. Moto – F.lli Benelli – Ghetti – Zeta Auto), a Palazzo Rasponi un convegno che ha affrontato diversi temi legati alla mobilità elettrica: dall’autosufficienza energetica ai rifornimenti possibili grazie alle fonti rinnovabili, dalla seconda vita delle batterie dei veicoli ai cambiamenti che attenderanno le autofficine e la relativa sicurezza sul lavoro.