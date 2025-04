A partire da oggi sono disponibili sul sito due servizi online per i cittadini in versione accessibile: “Modalità e viabilità – pareri preventivi” e “Sportello edilizia – acceso agli atti”. I due servizi sono stati ridisegnati in conformità ai modelli e alle linee guida dei siti web delle pubbliche amministrazioni. Il contenuto delle procedure e delle istanze rimarrà inalterato, ma entrambi avranno una nuova veste, fruibile per tutti gli utenti. Questo intervento, finanziato con fondi Pnrr, fa parte di un progetto più ampio che coinvolgerà anche altri servizi online.

Di seguito i link ai due servizi:

Mobilità e viabilità – pareri preventivi: https://www.comune.ra.it/proceedings/richiesta-per-pareri-preventivi/

Sportello edilizia – accesso agli atti: https://www.comune.ra.it/proceedings/accesso-agli-atti-pratiche-edilizie/