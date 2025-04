In occasione dell’80° anniversario della Liberazione (1945-2025), Accademia Perduta/Romagna Teatri presenta in “Anteprima”, nei Teatri della Romagna, MO I TIRA A TE!, il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Maurizio Casali, tratto dal suo omonimo romanzo edito da Minerva.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 25 aprile al Teatro Piccolo di Forlì; sabato 26 aprile al Ridotto del Teatro Masini di Faenza; domenica 27 aprile al Ridotto del Teatro Goldoni di Bagnacavallo; lunedì 28 aprile al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia. Inizio spettacoli alle ore 21.

Lo spettacolo

Siamo in Romagna tra la prima e la seconda guerra mondiale. La storia ha due protagonisti, Domenico, classe 1899, e Sergio, 1924, non si conoscono ma sono entrambi antifascisti. Domenico cerca come può di sopravvivere alla guerra e al fascismo, senza rinunciare alle proprie idee, mentre Sergio vuole fare la guerra “vera” e diviene partigiano. È molto diverso come i due protagonisti affrontano l’esistenza.

Spie, gerarchi spietati, improbabili partigiani, donne coraggiose, soldati disperati, cercano di arrestarli, ucciderli, aiutarli, salvarli, in un susseguirsi di episodi, tra il comico e il drammatico.

Una vicenda umana sullo sfondo della tragedia del ventennio fascista.

Sono le storie che si raccontavano nelle famiglie nel dopoguerra; un po’ tutti si sentivano dei sopravvissuti, quasi ci fosse stupore a essere ancora vivi, e si sentiva il bisogno di raccontare quello che era avvenuto. Le musiche originali, che sono composte ed eseguite alla fisarmonica da Marco Versari, ci parlano di Liscio, di Romagna.

Maurizio Casali, attore storico di Accademia Perduta Romagna Teatri, impegnato nel teatro ragazzi da quarant’anni, questa volta si cimenta in una narrazione rivolta a tutti, su come i ragazzi, a quei tempi, ascoltavano i racconti orali nelle famiglie.

Biglietti: 10 euro (intero); 5 euro (ridotto per under29).

Prevendite Vivaticket

Informazioni e prenotazioni: 0543 26355 – 0546 21306