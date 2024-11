Alice Porfiri (BEI-CM) e Federico Solaroli (ACM) vincitori ex aequo per le classi 3^, Viola Lombardi (ACM) per le 4^, Sabrina Abbondandolo e Vittorio Corsini (BCM) vincitori ex aequo per le classi 5^: sono loro i vincitori della borsa di studio Mixer S.p.A. destinata agli studenti del corso di Chimica dell’ITIS Nullo Baldini di Ravenna, per aver riportato la media migliore tra le discipline Tecnologie chimiche industriali, Chimica organica e biochimica, Chimica analitica e strumentale e Lingua inglese nello scorso anno scolastico 2023-24. Sabato 12 ottobre si è svolta la cerimonia di premiazione, durante la quale il dirigente scolastico dell’ITIS Nullo Baldini, professor Antonio Grimaldi, e l’amministratore delegato di Mixer, Andrea Galanti, hanno consegnato i premi agli studenti e alle studentesse. All’evento ha partecipato anche Greta Faccani, responsabile comunicazione e marketing dell’azienda.

Giunto alla quarta edizione, il progetto di Mixer e dell’ITIS Nullo Baldini ha visto numerose tappe che hanno coinvolto tutti gli studenti e le studentesse di Chimica del triennio. Quattro visite in azienda e un incontro in aula focalizzati su alcuni temi del programma di studi, fino alla presentazione interattiva dell’impresa, sviluppata attraverso le domande poste dagli studenti stessi.

Questa estate, poi, i vincitori e le vincitrici delle borse di studio hanno avuto l’opportunità di trascorrere un giorno nel laboratorio dell’azienda, accompagnati dal team interno di tecnici ed esperti del settore e ricevendo tutta la dotazione necessaria e l’abbigliamento donato da Mixer. Il progetto tra l’azienda di Villa Prati di Bagnacavallo e l’Itis Baldini è stato quest’anno inoltre arricchito da una visita scolastica rivolta a una classe quinta del corso di Informatica.

Durante l’occasione, il personale dell’area programmazione, automazione e informatica di Mixer ha mostrato il processo aziendale e tutte le ultime innovazioni implementate, rispondendo a domande e curiosità degli studenti. Antonio Grimaldi, dirigente scolastico dell’ITIS Nullo Baldini: “Si è confermato anche quest’anno il proficuo rapporto di collaborazione con l’azienda Mixer, per uno scambio reciproco di entusiasmi e saperi, per un processo di crescita che vede coinvolti tutti, studenti, docenti ed in parte anche la stessa Mixer, ancora attentissima al confronto con le nuove generazioni. Questo rapporto è così ben strutturato che, oltre agli studenti di chimica, siamo contenti di aver iniziato a coinvolgere anche quelli di informatica, certi di proseguire anche in futuro questo importantissimo rapporto di scambio”. Andrea Galanti, amministratore delegato di Mixer: “Ringraziamo ancora una volta il dirigente scolastico, i docenti e l’amministrazione scolastica per permetterci di lavorare con i ragazzi dell’ITIS.

Questo contatto è per noi fondamentale per capire ed evolvere la nostra azienda assieme alle nuove generazioni”. Mixer S.p.A. produce mescole sotto forma di pellet per il settore dei cavi elettrici: fondata nel 1996 a Villa Prati di Bagnacavallo, oggi l’azienda conta 59 dipendenti ed esporta i propri prodotti in più di 30 Paesi nel mondo. Il progetto con l’ITIS Baldini di Ravenna è stato avviato da Mixer nel 2021 per il 25° anniversario di fondazione dell’impresa.