In ottemperanza alle disposizioni antinquinamento contenute nel Pair, il Piano aria integrato regionale, da domani, 1 ottobre 2021 e fino al 30 aprile, entreranno in vigore le limitazioni alla circolazione nel centro abitato di Faenza.

Le disposizioni, con divieto di circolazione per i mezzi ritenuti non conformi, saranno operative dalle 8.30 alle 18.30 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Sospensione nei giorni festivi di lunedì del giorno 1 novembre e mercoledì 8 dicembre 2021 e nel nuovo anno nei giorni di giovedì 6 gennaio, lunedì 18 aprile e lunedì 25 aprile.

L’area del centro di Faenza nel quale si applica il divieto di circolazione è individuata nella planimetria che accompagna l’ordinanza ed è delimitata dal perimetro costituito dalle strade: vialeTolosano, IV Novembre, delle Ceramiche, via Mura Mittarelli, Renaccio (da corso Saffi a via Lapi), Lapi, piazza Fratti, viale Stradone, piazza della Rocca e via San Giuliano.

All’interno del quadrilatero sono individuati i parcheggi dove poter lasciare i mezzi, che possono essere raggiunti senza incorrere in infrazioni per raggiungerli. Queste le aree dedicate alla sosta: piazza Ricci alle spalle delle Poste di via Naviglio, parcheggio dell’Ospedale quello di Faenza Uno in via Renaccio.

Alle limitazioni sono escluse alcune categorie di mezzi, primi tra tutti quelli delle forze di polizia e di emergenza. Per quanto riguarda le specifiche dei mezzi che dovranno attenersi alle limitazioni alla circolazione si rimanda alla consultazione del documento pubblicato alla pagina internet del Comune di Faenza nella sezione ‘In evidenza’ cliccando poi su ‘Piano aria 2021-2022, Provvedimenti antismog, limitazioni alla circolazione, misure emergenziali, uso di biomasse per il riscaldamento domestico dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022’.

Per quanto riguarda i controlli alla circolazione, nei primi periodi di adozione delle limitazioni, il personale preposto a far rispettare l’ordinanza, il corpo della polizia locale dell’Unione, sarà maggiormente impegnato a informare e far conoscere i contenuti del documento.

Oltre alle limitazioni dei mezzi, nello stesso periodo, quindi dall’1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, entrano in vigore limitazioni sull’uso delle biomasse per il riscaldamento domestico. Anche per questa categoria, nel documento pubblicato sulla pagina internet sono indicate tutti i casi specifici.

Il documento completo, con tutte le informazioni, con la planimetria dell’area sottoposta a limitazione può essere visionato e scaricato a questo indirizzo internet:

http://www.comune.faenza.ra.it/In-evidenza/PIANO-ARIA-2021-2022. Per chi non disponesse di internet copia cartacea ordinanza può essere chiesta all’Urp.