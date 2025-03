Aprile alla Rocca di Riolo sarà un mese ricco di emozioni, misteri e suggestioni, con un calendario di eventi imperdibili che sapranno affascinare visitatori di ogni età: enigmi da risolvere, passeggiate nel passato e spettacoli di grande impatto visivo.

Il viaggio nel tempo prende il via sabato 5 aprile con un’avvincente sfida tra i misteri del genio senza tempo di Leonardo da Vinci: “Rocca Escape – Enigma Da Vinci” trasformerà le stanze del castello in un labirinto di enigmi e invenzioni, dove i partecipanti dovranno decifrare rebus e codici segreti per trovare la via d’uscita.

Domenica 6, sabato 13 e lunedì 21 aprile alle ore 15 la storia si intreccia con l’alchimia nella visita narrata “Caterina, l’acqua di lunga vita e altre ricette”. La signora delle Romagne condurrà il pubblico alla scoperta dei segreti della sua leggendaria “Acqua celeste”, un elisir di lunga vita la cui ricetta sarà svelata ai visitatori. Tra formule e antichi rimedi, adulti e bambini potranno sperimentare in prima persona la preparazione di questa misteriosa creazione.

L’atmosfera si carica di suspense sabato 12 aprile con “Delitto al Castello”, una cena all’insegna del mistero in collaborazione con Torrino Wine Bar. In un gioco di ruolo ambientato tra le antiche sale della Rocca, ogni partecipante vestirà i panni di un personaggio con segreti e obiettivi da raggiungere. Un enigma da risolvere, una trama fatta di alleanze e tradimenti e un assassino da smascherare prima che sia troppo tardi.

Sabato 19 aprile sarà il turno dei più piccoli con “Junior Rocca Escape – Mistero a Hogwarts”: un’avventura dedicata a bambini e famiglie, ispirata al magico mondo di Harry Potter. Rinchiusi nella torre quadrata della Rocca, i giovani apprendisti dovranno risolvere indovinelli e superare le insidie di un’oscura presenza che cercherà di ostacolarli. Solo ingegno, collaborazione e un pizzico di magia potranno aiutarli a trovare la chiave della libertà.

La magia continua domenica 20 aprile alle ore 21 con “A lume di candela”, un’esperienza suggestiva che illuminerà la Rocca con la sola luce delle candele. Caterina Sforza guiderà i visitatori in un racconto avvincente, tra battaglie, intrighi e travolgenti passioni. Ogni angolo della Rocca, avvolto nel chiaroscuro delle candele, rivelerà il fascino senza tempo di questa fortezza.

Il viaggio nella storia prosegue venerdì 25 aprile alle ore 15 con “Tra le vie dell’antico borgo”, una passeggiata patrimoniale tra la Rocca e il suo borgo, per riscoprirne le tradizioni e i segreti. Partendo dal cortile della Rocca, i visitatori attraverseranno le mura medievali per poi tornare all’interno del castello, dove una visita guidata farà rivivere le epoche più affascinanti del borgo termale.

Aprile si conclude con uno spettacolo straordinario: “Ragione e Follia”, in scena sabato 26 e domenica 27 aprile. Quattro artisti multidisciplinari daranno vita a un percorso immersivo che attraverserà musica, danza, teatro e circo contemporaneo. La Rocca diventerà un palcoscenico vivente, dove architettura e arte si fonderanno per raccontare il dualismo tra logica e visione, tra il rigore costruttivo e la follia di chi ha sognato e realizzato un simbolo di potere e ambizione.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo.

Per maggiori informazioni:

335 1209933 – 0546 77450

roccadiriolo@atlantide.net

www.amaparco.it/roccadiriolo