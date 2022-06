Scene vecchie e nuove di immondizia diffusa per le strade del comune di Ravenna oramai sono all’ordine del giorno; parlando di scene vecchie torniamo su quella oramai arci nota a Borgo Masotti, segnalata già da un anno a tutti gli enti competenti.

In via Zuccherificio angolo via delle Bietole si è instaurata una vera e propria discarica a cielo aperto; “qui si fermano tutti e scaricano qualsiasi cosa”, ci riferivano i residenti, “creando una discarica continua e questo succede da quando hanno istituito la raccolta differenziata”.

La situazione immutata da di un anno è testimonianza del fatto che il sistema adottato per la raccolta differenziata non funziona e va rivisto totalmente, ma anche che sarebbe ora di utilizzare qualche telecamera in più perché quelle pochissime in dotazione ad Hera sicuramente non sono sufficienti da far ruotare in un comune così vasto come quello di Ravenna.