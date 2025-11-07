Due commercianti di Ravenna hanno accusato di truffa Mirko De Carli, portavoce nazionale del Popolo della Famiglia e consigliere comunale di Riolo Terme.

I due commercianti sostengono che De Carli abbia promesso, dietro pagamento, agevolazioni per mutui e prestiti con enti ed istituzioni bancarie. La Procura di Ravenna contesta anche l’esercizio abusivo della professione di intermediario assicurativo. De Carli respinge però le accuse, sostenendo di essere stato denunciato per la sua visibilità politica e accusa i suoi stessi accusatori di “essere in cerca di soldi” dopo alcuni percorsi professionali fallimentari.

La notizia appare sui quotidiani oggi in edicola.