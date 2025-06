Nella serata di ieri, martedì 17 giugno 2025, presso l’Hotel Calzavecchio di Casalecchio di Reno il Rotary eClub Distretto 2072 ha formalizzato l’ingresso in carica quale Presidente di club di Mirko De Carli, con il passaggio di consegne con il past president Giuseppe Berardo. “È con grande gioia e spirito di servizio che ho accettato la Presidenza. Ringrazio Berardo per il prezioso lavoro svolto durante l’anno rotariano che sta volgendo al termine e tutti i soci del club per i tanti service svolti a favore di chi ha piu bisogno in Italia e nel mondo. Il mio impegno per questo anno di presidenza sarà quello di continuare nell’impegno legato alle attività che ogni anno vengono finanziate dal club e di caratterizzare questo anno rotariano con una forte attenzione alla promozione della musica, cultura e poesia italiana. La vocazione del Rotary italiano, sin da quando è nato, è stata questa e per queste ragioni abbiamo aperto la serata del passaggio di consegne con un vernissage musicale diretto da Raffaello Bellavista, cantante lirico e pianista e con la presenza al pianoforte di Maria Laura Berardo e le poesie delle poetesse di Rinascimento poetico, movimento poetico ideato e guidato da Paolo Gambi” dichiara Mirko De Carli.