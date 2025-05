Mirko Casadei incontra gli studenti delle Pirazzini: mattinata musicale fra tradizione e innovazione

Mirko Casadei alla scuola Pirazzini di Faenza con una piccola rappresentativa della sua orchestra per l’evento conclusivo del progetto “Musica, benessere e resilienza”, curato nel corso dell’anno scolastico da Music Master.

Il gruppo musicale ha incontrato tutti gli studenti dell’istituto di via Marini per una mattinata dedicata alla musica romagnola, tra tradizione, improvvisazione e innovazione.