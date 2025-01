Si è concluso alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna il secondo quadriennio del Presidente Ernesto Giuseppe Alfieri, del Vice Presidente Alberto Domenicali e del Presidente del Collegio Sindacale Ermanno Cicognani e l’Organo di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione hanno ringraziato Alfieri, Domenicali e Cicognani per il loro doppio mandato, non rinnovabile per legge.

Sotto la Presidenza Alfieri la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha sviluppato crescenti attività sociali, realizzato progetti importantissimi, ad iniziare dall’apertura dei Musei Byron e del Risorgimento a Palazzo Guiccioli, dall’apertura e dal consolidamento del Corso di Laurea in Medicina dell’Università, dalla crescita del Festival Dantesco e dell’attività culturale ai Chiostri Danteschi, oggi anche giacimento librario di grandissimo valore, della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, progetti portati avanti a fronte di un contestuale consolidamento del patrimonio della stessa Fondazione.

Il nuovo Organo di Indirizzo ed il nuovo Consiglio di Amministrazione si sono insediati ed hanno eletto la professoressa Mirella Falconi Mazzotti Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna: si tratta della prima donna alla guida della Fondazione dopo la prima presidenza di Sergio Bandini, la lunga e apprezzatissima guida di Lanfranco Gualtieri e la recente presidenza Alfieri.

Nata a Bagnacavallo, Mirella Falconi Mazzotti si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna: professore ordinario di Anatomia all’Università di Bologna, per l’Ateneo bolognese ha anche ricoperto i ruoli di Presidente del Corso di Laurea in Controllo di Qualità dei Prodotti per la Salute, Presidente del Corso di Laurea in Farmacia, Vice Presidente Vicario della Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie dell’Alma Mater, e coordinatrice dei Corsi di Laurea in Logopedia ed in Medicina e Chirurgia, del Campus di Ravenna. Socia della Fondazione, fino al 2020 è stata componente dell’Organo di Indirizzo. E’ anche Presidente della Fondazione Flaminia.

Vice Presidente è stato eletto Franco Gabici, ravennate, scrittore e giornalista, laureato in fisica, già Direttore del Planetario, Presidente del Comitato ravennate della Società Dante Alighieri, vincitore nel 2007 del Premio Guidarello per il giornalismo d’autore, collaboratore di quotidiani e cultore della storia nazionale e locale.

Presidente del Collegio Sindacale è stato eletto Roberto Fabbri, ex Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna. Segretario Generale è stato confermato Giancarlo Bagnariol.