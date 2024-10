“Mirabili relazioni” è un ciclo di conferenze organizzato dal Museo di Palazzo Milzetti per approfondire, con esperti e studiosi, tematiche e iniziative che ruotano intorno all’epoca, ai personaggi, agli stili e alla cultura del Palazzo.



Per l’autunno 2024, presentiamo quattro nuovi incontri curati da esperti del settore: Alessandro Iannucci, professore Ordinario presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, i cui principali interessi di ricerca sono la tradizione classica, il digital heritage le forme di comunicazione e la valorizzazione del patrimonio culturale; Antonella Mampieri, funzionaria storica dell’arte presso i Musei Civici di Bologna e specialista dell’attività di Cincinnato Baruzzi a cui ha dedicato articoli e una monografia; Sara Morsiani, funzionaria archeologa presso la Soprintendenza di Ravenna ed specializzata in archeologia e cultura romana; Valeria Guidotti, giornalista cinematografica e presidente dell’Associazione “Il Cinema nella Storia”.

Di seguito il programma delle iniziative:



Venerdì 11 ottobre ore 17,00

Ercole al bivio tra Rinascimento e neoclassicismo conferenza di Alessandro Iannucci



Nella sala di Ercole di Palazzo Milzetti è da poco ritornato il grande dipinto raffigurante l’apoteosi dell’eroe, che ha così ricomposto un insieme smembrato ormai da un secolo, ridando valore alla sala stessa, alle cui pareti compaiono anche le celebri fatiche.

La conferenza parte da questo spunto e, a ritroso, ricostruisce i mille e multiformi volti dell’eroe dall’antichità classica alla sua ripresa in età umanistica-rinascimentale quando diventa modello del ‘principe’, per passare, dopo i suoi trionfi barocchi, alle sue rappresentazioni in epoca neoclassica. In particolare, ci si soffermerà sulla persistenza del tema dell’eroe in grado di coniugare saggezza e valore guerriero nel contesto dell’ideologia napoleonica della nobiltà romagnola e in relazione con i soggetti delle altre sale del palazzo.

Venerdì 25 ottobre ore 17,00

Cincinnato Baruzzi e l’eredità di Antonio Canova conferenza a cura di Antonella Mampieri



Palazzo Milzetti ospita tre sculture in marmo di Cincinnato Baruzzi, scultore imolese la cui formazione e fortuna si svolgono tra Bologna e Roma. Allievo di Giacomo De Maria all’Accademia di Belle Arti di Bologna, Baruzzi soggiorna a lungo a Roma, prima con il sostegno di alcuni aristocratici della sua città, poi come vincitore dell’Alunnato romano, frequentando lo studio di Antonio Canova.

Nel 1823, pochi mesi dopo la morte del grande scultore, Baruzzi viene scelto da Giovanni Battista Sartori Canova come direttore dello studio di via delle Colonnette. Inizia da questo momento la parabola di “allievo del Canova” che lo porterà a consolidare la sua fama e il suo successo, prima conquistando la cattedra di scultura all’accademia di Bologna, poi divenendo uno degli scultori più affermati e richiesti del panorama internazionale.



Venerdì 8 novembre ore 17,00

Felice Giani, Palazzo Milzetti e le fonti dell’arte romana conferenza a cura di Sara Morsiani



La decorazione pittorica di Palazzo Milzetti, ad opera di Felice Giani, è intrisa di riferimenti e rimandi all’arte antica sia nella scelta delle scene e dei soggetti sia nella composizione delle immagini, finanche alle tecniche pittoriche. Nel corso della conferenza si cercherà di esaminare le fonti dell’arte romana che ispirarono Felice Giani durante i suoi soggiorni nella Capitale e nel corso del viaggio di formazione condotto dopo il 1794 a Napoli, Pompei e Ercolano. Qui Giani entrò in contatto, in particolare, con il terzo e il quarto stile pompeiano, che vediamo riprodotti e reinterpretati proprio a Palazzo Milzetti, ad esempio nell’Antibagno e nel Gabinetto dell’Amore.



Domenica 10 novembre ore 16,30

Ragione e sentimenti – Donne intellettuali e salonnières dell’età napoleonica tra storia e cinema conferenza a cura di Valeria Guidotti

in collaborazione con l’Associazione Il Cinema nella Storia



La conferenza, a cura di Valeria Guidotti, presenterà le figure di alcune donne che in Italia e in Francia animarono famosi salotti tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento: intellettuali e salonnières che diedero un contributo importante alla cultura del tempo e che nel corso dell’incontro ‘prenderanno vita’ grazie al racconto di alcuni figuranti in abiti di ispirazione storica. Si renderà anche omaggio alla contessa Giacinta Marchetti degli Angiolini, moglie di Francesco Milzetti, che tenne un importante salotto a Bologna.



La conferenza è organizzata in occasione della Fiera di San Rocco e in collaborazione con il Rione verde

Alle conferenze si accede con il biglietto del museo: intero € 5,00; agevolato 18-25 anni € 2,00; gratuito 0-18 anni, possessori della Carta Milzetti e altre gratuità previste.