Secondo il Rapporto Siae 2024, lo scorso anno i parchi divertimento hanno raggiunto un nuovo record sia per quel che riguarda l’afflusso di visitatori che per il fatturato riscosso. Basta pensare a Mirabilandia, il popolare parco divertimenti di Ravenna, che nel 2024 ha raggiunto una quota media di 2,1 milioni di visitatori all’anno.



Numeri, questi, che ne consolidano la leadership come parco tematico numero 1 in Italia. Tra i fattori che hanno guidato questa crescita impressionante c’è senza dubbio la destagionalizzazione. Si tratta, cioè, di quella strategia di estendere l’attività del parco oltre la tradizionale stagione estiva.

I numeri del rapporto SIAE

Si può dire che è senza dubbio un periodo storico fortunato per il gioco, in generale. Se sul web, infatti, le slot machine e i titoli di blackjack continuano a riscuotere crescente popolarità, anche parchi divertimento come Mirabilandia, Gardaland o Etnaland stanno vivendo una fase di staordinario successo.

Il rapporto SIAE 2024 parla chiaro. Solo nello scorso anno il fatturato è aumentato dell’1% rispetto al 2023, passando da 300 milioni a 306,6 milioni. Il numero di visitatori, invece, è aumentato del 7,4%, arrivando a raggiungere quota 21,1 milioni.



Per quel che riguarda Mirabilandia, il presidente ConfCommercio Ravenna Mauro Mambelli si è detto straordinariamente colpito dalla crescita. Mambelli, in particolare, ha dichiarato che la stagione 2025 sta producendo ulteriori segnali positivi, con una grande affluenza turistica proveniente soprattutto dai paesi anglosassoni.

La “destagionalizzazione” e le nuove attrazioni

Come già accennato, uno dei fattori che ha incoraggiato questa importante crescita è stata proprio la volontà di estendere il periodo di apertura dei parchi oltre la stagione estiva. Si è scelto, insomma, di valorizzare anche altre festività dell’anno, come Carnevale, Halloween o Natale. Una mossa, questa, che ha incontrato il favore del pubblico e che ha dato ottimi risultati in quanto a ricavi.

C’è da ricordare che Mirabilandia, così come tutti gli altri parchi presenti nello stivale, funge da importantissimo traino per l’economia locale. Strutture ricettive, ristoranti e stabilimenti balneari che gravitano attorno al parco tematico hanno ugualmente goduto di importantissimi afflussi turistici nel corso dell’anno. Il 16 aprile, inoltre, è stata inaugurata la tanto attesa “Nickelodeon Land”.

Si tratta di un’area del parco completamente dedicata ai personaggi del mondo Nickelodeon. Qui, infatti, sarà possibile provare nuove attrazioni insieme a Spongebob, Dora l’esploratrice, le Tartarughe Ninja e agli amatissimi animali di Paw Patrol. All’interno dell’area è stata allestita anche un’area ristoro dedicata e uno shop in cui acquistare gadget e souvenir a tema. Ben 25.000 metri quadrati tutti da scoprire, anche per chi ha già visitato il parco in passato.

Il successo dei parchi a tema



Il record stabilito dai parchi a tema nel 2024, insomma, può far riflettere su molti aspetti. Che i turisti siano stufi di spendere i propri soldi in lidi e stabilimenti balneari? Forse la destagionalizzazione è un’ottima idea per divertirsi evitando l’afa estiva? Quello che è certo, è che la rinascita di queste strutture porta benefici incredibili anche a tutte le altre attività commerciali vicine.

Mentre i dati relativi al 2025 saranno consultabili, vale la pena chiedersi cos’è che sta spingendo sempre più italiani e turisti ad affollare i parchi a tema. La risposta potrebbe fornire una chiave importante ai proprietari di queste strutture per rinnovarsi e portare questa crescita verso picchi sempre più elevati.