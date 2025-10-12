Nella serata di Venerdì 10 ottobre 2025 presso il parco di Ravenna sono stati consegnati i prestigiosi riconoscimenti che vengono assegnati ogni anno dalla testata giornalistica Parksmania.it ai parchi di divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti durante la stagione per le migliori iniziative nel settore amusement.

Un premio riconosciuto a livello internazionale come uno degli eventi più importanti del settore e che vede ogni anno la partecipazione dei rappresentanti dei migliori parchi italiani ed europei.

La Cerimonia di Premiazione, aperta gratuitamente al pubblico, è stata nobilitata dalle performance del cast artistico di Mirabilandia, che ha intrattenuto gli oltre 500 spettatori presenti in teatro durante le 2 ore dello Show.

Oltre 60 i parchi di divertimento italiani e stranieri presenti – questi ultimi provenienti da Francia, Germania, Spagna, Belgio, Olanda e Austria – che hanno partecipato a questa edizione dei Parksmania Awards, che si è confermata, dopo i già eccezionali risultati delle precedenti, come un grande successo in termini di partecipazione.

Roberto Canovi, Direttore Responsabile di Parksmania.it ha dichiarato: “Riconoscere il valore delle migliori iniziative dei parchi di divertimento europei e italiani, vuole essere un incoraggiamento a migliorare costantemente la qualità del prodotto offerto al pubblico. Queste strutture accolgono ogni anno nella sola Europa decine di milioni di ospiti e creano lavoro per decine di migliaia di dipendenti, a cui vanno aggiunte tutte le aziende che operano nell’indotto. Una responsabilità enorme, che richiede particolare attenzione alle esigenze degli ospiti e, appunto, tanta qualità da offrire loro perché solo con questa si possono vincere le sfide di un mercato così importante”.

Lo Show Parksmania Awards 2025, è stato il frutto della collaborazione tra Amusement Project, la testata giornalistica Parksmania.it e Mirabilandia, con il patrocinio di AssoParchi.

Seguono:

– Premi e Motivazioni – Parchi italiani

– Premi e Motivazioni – Parchi Europei

– Premi e Motivazioni Premi Speciali – Parchi Italiani

PREMI E MOTIVAZIONI (PARCHI ITALIANI)

PARCO DELL’ANNO: Movieland Park

La stagione 2025 vede Movieland Park proseguire con determinazione il suo percorso di crescita e sviluppo, confermandosi protagonista del panorama italiano per dinamicità e innovazione. La nuova attrazione K6, con la sua tematizzazione coinvolgente, l’elegante show Love Angeles e l’incredibile evento serale Sky Parade, dimostrano ancora una volta la capacità del parco di rinnovarsi con creatività e visione.

MIGLIOR NUOVA ATTRAZIONE: Animal Treasure Island (Gardaland)

Con Animal Treasure Island, Gardaland celebra i suoi 50 anni con un’attrazione che unisce passato e futuro. Un re‑theming della storica dark ride “I Corsari”, che prende nuova vita grazie a scenografie immersive, tecnologia audio e un racconto pensato per tutta la famiglia. Un progetto ambizioso che dimostra la volontà di creare un prodotto completo a 360°.

PARCO ACQUATICO DELL’ANNO: Magic Splash

Nel 2025 Magic Splash arricchisce la sua offerta con due nuove attrazioni di grande impatto: Twister e Aqua Vortex, scivoli alti oltre 20 metri che uniscono adrenalina e divertimento per tutte le età. Completano le novità una nuova area picnic ombreggiata e attrezzata, che, assieme agli oltre 40.000 mq. di tematizzazione tropicale, attrazioni per ogni fascia d’età e spazi dedicati al relax, lo annoverano come nuovo punto di riferimento tra i parchi acquatici italiani.

MIGLIOR SHOW OUTDOOR: Sky Parade (Movieland Park)

Con Sky Parade, Movieland Park ha regalato al pubblico lo show serale più spettacolare del 2025. La Main Street si è trasformata in un palcoscenico di emozioni, dove musiche iconiche del cinema si sono fuse con droni, laser, video mapping ed effetti speciali in un’esperienza multisensoriale unica. Un tributo alla forza evocativa della musica e della luce, capace di emozionare tutte le età e concludere la giornata al parco in modo memorabile.

MIGLIOR SHOW INDOOR: Pinocchio – Il Musical (Mirabilandia)

Con Pinocchio – Il Musical, Mirabilandia reinterpreta in chiave futuristica un grande classico, trasformando il celebre burattino in un robot umanoide connesso a Internet e in cerca della propria identità. Uno spettacolo originale e coinvolgente, che unisce narrazione, musica e scenografie d’impatto, regalando al pubblico un’avventura emozionante tra tradizione e innovazione.

MIGLIOR PERSONALE: Leolandia

Per l’accoglienza calorosa, la professionalità e l’attenzione costante verso ogni famiglia, il team di Leolandia si conferma un modello di eccellenza. Uno staff preparato, appassionato e sempre sorridente, capace di trasformare ogni visita in un’esperienza speciale, grazie a un impegno quotidiano che unisce competenza, empatia e dedizione.

MIGLIOR NUOVA ATTRAZIONE FAMILY: Nickelodeon Land (Mirabilandia)

Con Nickelodeon Land, Mirabilandia apre al pubblico la prima area in Italia interamente dedicata ai personaggi più amati del celebre canale, da SpongeBob a Dora, dalle Tartarughe Ninja ai PAW Patrol. Estesa su 25.000 mq. e frutto di un investimento importante, l’area comprende 10 attrazioni tematizzate, ristoranti, aree meet & greet e scenografie immersive, offrendo un’esperienza ricca di emozioni per tutta la famiglia.

PREMI E MOTIVAZIONI (PARCHI EUROPEI)

Parco europeo dell’anno: Europa Park

Europa Park celebra i suoi 50 anni con una stagione memorabile che unisce tradizione e creatività. Nuove attrazioni, come la dark ride interattiva Grand Prix EDventure, assieme a spettacoli e parate esclusive, arricchiscono l’esperienza dei visitatori. Gli eventi speciali e le aperture straordinarie fino a mezzanotte trasformano il parco in una festa continua. Grazie a questo anniversario, e alla sua incredibile capacità di innovare senza perdere mai la sua identità, Europa Park si conferma come modello di eccellenza assoluta tra i parchi europei.

European Top New Attraction: Disney Tales of Magic – Disneyland Paris

Disney Tales of Magic unisce in modo magistrale una colonna sonora coinvolgente, spettacolari coreografie di droni ed effetti speciali di grande impatto. Per la prima volta le straordinarie proiezioni si estendono lungo tutta la Main Street, trasformandola in un palcoscenico immersivo che avvolge lo spettatore in ogni direzione. Il risultato è un’esperienza multisensoriale unica, capace di emozionare grandi e piccoli e di elevare ancor più gli standard dell’intrattenimento nei parchi a tema mondiali.

European Top New Attraction: Cétautomatix – Parc Asterix

Cétautomatix è il primo family spinning coaster “kinetic-powered” in Europa, con vetture che accelerano e ruotano per offrire un’esperienza sempre diversa. Accessibile dai 100 cm, combina adrenalina e divertimento per tutta la famiglia. Il percorso compatto da 420 mt., con curve strette e velocità fino a 45 km/h, garantisce emozioni continue. L’ambientazione nella bottega del fabbro gallico rende l’avventura immersiva e ricca di sorprese.

European Top New Attraction: Helios – Fantasiana

Helios è un rollercoaster di tipologia Stryker prodotto da MACK Rides: con 471 metri di tracciato, tre inversioni e fino a 75 km/h, offre numerosi airtime, near-miss e un layout fluido adatto a tutti. L’investimento da 7 milioni di euro porta nel parco austriaco tecnologia all’avanguardia, effetti speciali e scenografie immersive. La colonna sonora orchestrale e il tema, amplificano l’esperienza, consacrandola come attrazione d’eccellenza.

European Top New Attraction: YOY – Walibi Holland

YOY è la prima montagna russa al mondo a binario singolo duellante. L’innovativo design offre due percorsi simultanei: uno “Chill” senza inversioni, più accessibile, e uno “Thrill” estremo con sei inversioni. Questa doppia modalità la rende unica e altamente versatile per un pubblico ampio.

Realizzata da Rocky Mountain Construction, rappresenta un originale salto tecnologico nel campo dei rollercoaster, diventando da subito icona di originalità.

European Top New Attraction: Mecalodon – Walibi Belgium

Mecalodon, primo “Airtime Coaster” di Gerstlauer e family coaster più lungo del Benelux, celebra i 50 anni del parco con innovazione e identità. Unisce adrenalina e accessibilità con 925 metri di tracciato, tre lanci LSM e 14 momenti di airtime. Si inserisce nel nuovo “Dock World”, porto industriale immersivo con gru, container e un faro iconico di 15 metri. Treni a tema squalo meccanico, ristoranti e negozi arricchiscono lo storytelling e l’esperienza complessiva.

European Top New Attraction: Mission Bermudes – Futuroscope

Mission Bermudes di Futuroscope è la prima attrazione al mondo con tecnologia Rocking Boat di MACK Rides, che fonde coaster e water ride in un’esperienza senza precedenti. Offre scenografie spettacolari, effetti sensoriali potenziati da un flusso d’acqua di 8.000 litri al secondo, e un climax mozzafiato con caduta da 16 metri a oltre 60 km/h. Si inserisce nel piano “Vision 2025” come progetto iconico, frutto di un investimento da 25 milioni di euro.

European Top New Attraction: L’Épée du Roi Arthur – Puy du Fou France

L’Épée du Roi Arthur di Puy du Fou France reinventa la leggenda arturiana in un’epopea immersiva con narrazione originale e spettacolare. Lo show stupisce con innovazioni sceniche mobili ed imponenti di oltre 40 tonnellate. La nuova arena da 1.800 posti amplifica l’esperienza collettiva e multisensoriale rendendo fin da subito questa produzione nuovo punto di riferimento per il live entertainment europeo.

European Top New Attraction: El Tambor de la Libertad – Puy du Fou España

El Tambor de la Libertad di Puy du Fou España racconta con forza epica la Toledo del 1812, con il suo tamburino simbolo di coraggio e libertà. Lo spettacolo colpisce per la scenografia monumentale su due livelli, con elementi alti fino a 22 metri, ed effetti spettacolari. La colonna sonora originale di Fernando Velázquez amplifica l’intensità emotiva con un respiro cinematografico.

PREMI SPECIALI DELLA GIURIA (PARCHI ITALIANI)

Makai Beach (Acqua Village Cecina)

Makai Beach si presenta come un’oasi esotica che unisce 750 mq. di piscina con idromassaggi, spiaggia di sabbia fine, vegetazione tropicale, cascate scenografiche e percorsi relax. Il progetto dimostra visione, attenzione ai dettagli e capacità di innovare l’offerta di un parco acquatico: non una semplice area relax, ma un’isola tematica completa che eleva il paradigma del benessere.

Green Dangers (Terme di Giunone)

La nuova torre scivoli “Green Dangers”, completata nel 2025 con un investimento di 3,8 milioni di euro, unisce divertimento, innovazione e valorizzazione del territorio rendendo l’esperienza dei visitatori termali ancora più unica e coinvolgente. Un intervento moderno e ben integrato nell’ambiente naturale, con il suo caratteristico colore verde, capace di ampliare l’offerta del parco con 4 nuovi coinvolgenti scivoli.

Scorpion (Caneva Aquapark)

Scorpion segna un’evoluzione significativa per Caneva – The Aquapark: uno scivolo imponente, con un’altezza di 24 metri e un tracciato di 320 metri da percorrere su gommoni multiposto. Un’esperienza adrenalinica e scenografica, tra curve serrate e discese mozzafiato, che ridefinisce il concetto di divertimento acquatico. La sua costruzione ha portato anche alla nascita di una nuova area sottostante, completamente rinnovata, con punti ristoro e zone relax pensate per arricchire ulteriormente l’esperienza del visitatore.

Crazy Wild West Stunt-Show (Cowboyland)

Lo stunt-show di Cowboyland si caratterizza per l’eccellente equilibrio tra spettacolo, tecnica e coinvolgimento emotivo: un’esibizione che trasporta il pubblico nel Far West con acrobazie, inseguimenti a cavallo, effetti speciali e recitazione dal vivo. L’allestimento è curato nei dettagli, la scenografia immersiva e le esplosioni calibrate dimostrano un progetto ambizioso e ben realizzato, per gli spettatori di tutte le età.

Premio Meriti Professionali: Gianfranco Bollini

Una carriera di primissimo livello nel mondo dei parchi di divertimento. Gli spettacoli che ha diretto, proposti a Gardaland, Europa-Park, Miragica e PortAventura, si sono sempre distinti per la loro grande qualità, testimoniata dall’apprezzamento da parte del pubblico. A dimostrazione di ciò, alcuni di questi sono stati premiati come “Migliore Show Indoor” in diverse edizioni dei Parksmania Awards.

Premio Meriti Professionali: Francesco Isoni

Un esempio di successo creato con professionalità e passione, che ha portato i prodotti della sua azienda – ISCO – all’interno delle case di milioni di famiglie in Italia ed Europa. Peluche, portachiavi, tazze e una moltitudine di gadget personalizzati – tra cui quelli di Prezzemolo a Gardaland e del Mulino Bianco – hanno segnato 50 anni di storia del merchandise legato ai parchi di divertimento e non solo.

Premio TOKBO Innovazione Tecnologica: Etnaland

Il premio ‘Tokbo per l’Innovazione Tecnologica’ viene conferito a Etnaland per aver sempre creduto e messo al centro la sicurezza delle proprie attrazioni. Il suo impegno nell’innovazione tecnologica al servizio della manutenzione predittiva, rende Etnaland e la famiglia Russello un punto di riferimento nel settore, offrendo esperienze uniche e in piena sicurezza ai visitatori.