Il 16 agosto si celebra in tutto il mondo il Roller Coaster Day, la giornata dedicata alle montagne russe e alle emozioni forti che da generazioni fanno divertire, e urlare, milioni di persone.

Il Roller Coaster Day nasce per celebrare il primo brevetto ufficiale di una montagna russa, concesso a LaMarcus Adna Thompson il 16 agosto 1898 negli Stati Uniti. Da allora, questo tipo di attrazioni sono diventate una vera e propria icona mondiale dell’intrattenimento, grazie anche a continue innovazioni di tecnologia e design.

Le montagne russe rappresentano la voglia di mettersi alla prova, il coraggio di lasciarsi andare e sfidare la gravità riscoprendo il piacere di un grido a 100 km orari.

Mirabilandia offre circa 5 km di tracciato, con percorsi più soft adatti ai bambini, o agli adulti meno coraggiosi, e roller coaster adrenalici. Tra questi ultimi:

Divertical, il più alto water coaster al mondo, Katun il più lungo inverted coaster in Europa, iSpeed il più alto e veloce launch coaster in Italia, è stato il primo launch coaster magnetico costruito in Europa ed è ancora tra i top 10 più veloci d’Europa.