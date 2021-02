Minuto di silenzio e un adesivo speciale per ricordare Fausto Gresini a Valencia

I team di Moto2 e Moto3 impegnati oggi e domani nei test di precampionato a Valencia sul circuito Ricardo Tormo hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo di Fausto Gresini. Sulla griglia di partenza del circuito è stato formato un cerchio, al centro le moto e i piloti del Gresini Racing. Non sono mancate magliette in onore di Marco Simoncelli.

Sulle moto del Team Gresini che oggi hanno poi preso parte ai test è stato applicato lo storico adesivo che identificava Fausto Gresini ai tempi di quando correva nella 125.

“Faenza piange Fausto Gresini, l’ex pilota e campione ma soprattutto l’uomo dal cuore grande, di casa nella nostra città con il suo team di motociclismo” sono le parole utilizzate dal sindaco di Faenza Massimo Isola.

“Che dolore. Ad aprile scorso volle partecipare alla lotta contro il covid facendo dono di un ventilatore polmonare al San Pier Damiano.

In quell’occasione disse “sono tornato un po’ alle origini, mi sto dedicando a sistemare il giardino e la terra e mi sto godendo la mia famiglia. Questa è la parte che auguro a ciascuno perché troppo spesso diamo per scontate cose che invece non lo sono e non troviamo tempo per apprezzare quello che di più importante abbiamo. Grazie di tutto Fausto, ci mancherai”.