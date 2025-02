Oggi alle ore 12.20, all’ITE Ginanni, si è osservato un minuto di silenzio in memoria di Daniel Mazzini, il ragazzo morto a poco meno di 20 anni nell’incidente stradale in via Dismano. Mazzini è stato studente del Ginanni, della classe 5B AFM, anno scolastico 2023-24. Il minuto di silenzio è stato organizzato per manifestare la vicinanza di tutta comunità scolastica ai parenti di Mazzini.

In una nota stampa la scuola ha voluto ricordare il ragazzo: “Con profonda tristezza si ricordano il suo carattere dolce e mite, la sua cordialità nei rapporti con gli altri e il suo impegno nelle attività sportive e scolastiche.

Tutti coloro che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene presenti in istituto hanno espresso toccanti pensieri in ricordo dello studente tragicamente scomparso.

Si porgono le più sentite condoglianze alla famiglia”.