Minori sbarcati dall’Ocean Viking: alcuni erano al secondo o terzo tentativo di raggiungere l’Italia

Sono 62 i minori non accompagnati arrivati a Ravenna con il nuovo attracco dell’Ocean Viking lo scorso 18 febbraio. 47 i ragazzi al momento rimasti sul territorio ravennate: 30 ospiti del Villaggio del Fanciullo, 14 del consorzio Il Solco, 3 dal Sistema Accoglienza Integrazione del Comune di Ravenna. Per tutti loro, fra un mese, come per i minori sbarcati il 31 dicembre 2022, dovrebbe arrivare il trasferimento all’interno del sistema nazionale d’accoglienza per minorenni. Nel frattempo, in questi giorni, gli operatori delle varie strutture si stanno occupando delle prime esigenze dei ragazzi, sbarcati esausti fisicamente e psicologicamente dal viaggio in mare e dalle sofferenze patite dall’esperienza che li ha portati a lasciare la propria famiglia.