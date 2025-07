Minorenne accoltellato: Manifestazione organizzata dal papà, momenti di tensione e qualche insulto

Momenti di tensione oggi pomeriggio ai giardini Speyer di Ravenna, dove circa 200 persone si sono radunate per una manifestazione organizzata dal padre del ragazzo minorenne accoltellato nei giorni scorsi. L’iniziativa, nata per chiedere giustizia e maggiore sicurezza, ha attirato un’ampia partecipazione ma anche momenti di nervosismo.

Durante la manifestazione, si sono registrati alcuni insulti e grida tra partecipanti, segno evidente di un clima teso e fortemente emotivo. La situazione è stata monitorata costantemente dalle forze dell’ordine, presenti in gran numero per garantire il regolare svolgimento del presidio.

A prendere la parola è stato il padre del giovane ferito, che ha espresso la propria rabbia e frustrazione: “Non vogliamo vendette, ma risposte concrete. Un ragazzo non può finire accoltellato in un parco e restare tutto in silenzio. Questa città ha bisogno di protezione, soprattutto per i più giovani.”

L’episodio dell’accoltellamento, avvenuto nei giorni scorsi, ha profondamente colpito la comunità ravennate.

La manifestazione si è conclusa senza incidenti, ma il clima resta carico di tensione. Le forze dell’ordine continueranno a presidiare la zona.