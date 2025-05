Torna in Romagna il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli sarà a Ravenna alle 15.30 per un incontro con le cooperative sociali associate a Confcooperative Romagna e il direttivo del Forum Terzo Settore di Ravenna.

L’incontro si terrà nella sede di Confcooperative Romagna, via di Roma, 108, poi alle 16.30, il Ministro visiterà il complesso Sacro Cuore a Castiglione di Ravenna.

In seguito, alle 17.30, la ministra sarà poi ospite al “Cafè Solito Posto”a Faenza, dove presenzierà all’evento finale del progetto “Baristi non si nasce, si diventa!”, un corso gratuito pensato per insegnare ai ragazzi con sindromi e disabilità diverse le basi del lavoro in bar e locali.