La commissione Lavori Pubblici del Senato ha esaminato in questi giorni una prima lista di tratte ferroviarie convertibili per treni alimentati ad idrogeno, in sostituzione del diesel o di elettrificazioni non fattibili; tra le 11 regioni proponenti questa sperimentazione, sottolinea il presidente di TCR Giannantonio Mingozzi, vi sono Toscana ed Emilia-Romagna che insieme propongono (come riporta Il Sole 24 Ore) la Firenze-Faenza con finalità turistiche e commerciali e già ricordata per il Treno di Dante nel corso delle Celebrazioni di quest’anno.

“È un passo avanti verso quel treno ad idrogeno che, completando la tratta a Ravenna, costituirebbe anche per il nostro porto un’eccellente opportunità di offerta logistica per merci e interscambio con Firenze, competitiva sui tempi di percorrenza e sulla economicità dei costi”, rileva Mingozzi.

“Mi fa piacere”, aggiunge, “che i Sindaci di Ravenna e Firenze e i rispettivi Presidenti di Regione siano stati, un anno fa, tra i primi a sostenere opportunità e innovazioni, rivolte al turismo ed all’interscambio economico; mi auguro quindi che si proceda speditamente anche con l’impegno di fondi europei a specifica destinazione per produzione, stoccaggio e alimentazione dei treni ad idrogeno che in molti Paesi sono una realtà già consolidata. Del resto, conclude il presidente del Terminal Container Ravenna, a proposito di decarbonizzazione questa è una bella sfida e Ravenna può fare la sua parte con le imprese dell’energia impegnate anche sulla “cattura dell’idrogeno”, con l’Università (scienze ambientali e ingegneria dei trasporti) e con lo stesso Centro Ricerche di Marina di Ravenna da poco rilanciato con successo”.