La Zona Logistica Semplificata dell’Emilia-Romagna è operativa da qualche giorno, in seguito al decreto che istituisce il Comitato di indirizzo; Giannantonio Mingozzi, presidente del Terminal Container Ravenna, gruppo Sapir, sottolinea quanto sia importante “accelerare la procedura che consente alle imprese di godere degli incentivi fiscali e delle altre misure di maggiore convenienza, in particolare per il traffico portuale, e la competitività di traffici e movimentazione rispetto alle ZLS geograficamente a noi vicine e già operative da un anno”. “Grazie all’impegno unanime delle istituzioni locali, di Regione, Autorità Portuale, Camera di Commercio ed organizzazioni imprenditoriali la ZLS nasce sulla proposta dell’Emilia-Romagna che il Governo ha accolto totalmente a partire dal baricentro fissato nel porto di Ravenna” continua Mingozzi; “per questo l’operatività del Comitato di indirizzo è urgente se vogliamo che logistica, mezzi terminalistici e nuove attrezzature possano godere al più presto del credito previsto per investimenti in beni strumentali”. “Lo stesso ruolo che viene ad assumere il nostro porto, conclude Mingozzi, quello cioè di minimo comun denominatore per tanta parte delle attività produttive emiliano-romagnole rappresenta una occasione per il mondo della portualità ravennate in termini di estensione delle opportunità di mercato e di crescita dei nuovi occupati”.