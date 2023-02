“L’ottimo risultato dell’esercizio 2022 della Cassa di Ravenna, in termini di raccolta, impieghi, utili e qualità dell’operato è dovuto alla fiducia dei risparmiatori ed alle capacità dei vertici dell’istituto di credito e dei dipendenti tutti, a partire dal presidente Patuelli e dal direttore generale Sbrizzi; ma non dobbiamo dimenticare, sottolinea il presidente di TCR Giannantonio Mingozzi, che Cassa e relativa Fondazione rappresentano ormai un sostegno crescente per l’economia ravennate e gli investimenti d’impresa nonchè un aiuto rilevante per le fasce più deboli e bisognose, per l’istruzione, la sanità e la cultura”.

“E’ un bene per Ravenna la presenza del Gruppo Cassa che si conferma ormai da anni tra i primi istituti di credito nazionali, motivo d’orgoglio per un territorio oggi impegnato a far crescere il porto, le infrastrutture e le occasioni di lavoro per tante altre attività; mi piace parlare di una banca con alti valori civici e attenta ai principi di libertà e di responsabilità, conclude Mingozzi, artefice da trent’anni della crescita universitaria di Ravenna, che vede la Cassa impegnata da ultimo nell’insediamento del Dipartimento di Sanità che già oggi comincia a laureare i primi dottori indispensabili per migliorare cure ed attenzioni verso la popolazione”.